В Самаре введут штраф за парковку на газоне
19 декабря 2018 23:08
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Предполагается ввести административную ответственность за парковку автомобилей на газоне и на иной озелененной или рекреационной территории – там, где Правилами благоустройства территории муниципального образования это запрещено. Также планируется ввести штраф и для граждан, которые рубят и обрезают деревья и кустарники на земле, принадлежащей муниципалитету.
Так, размер штрафа может быть от 1 до 3 тысяч рублей для частных лиц, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Областное законодательство раньше содержало норму о несении ответственности за подобные правонарушения, но правовая коллизия стала причиной для их отмены. В ноябре этого года Конституционный суд РФ признал, что субъекты РФ имеют право запрещать парковку ТС на определенных территориях.
Как отметил заместитель председателя комитета по законодательству Юрий Шевцов, на данном заседании сделан первый шаг для решения проблемы парковок на газонах. В любом муниципальном образовании действуют Правила благоустройства территории, но у чиновников нет полномочий наказывать нарушителей.
Члены комитета Губдумы единогласно поддержали законодательную инициативу. Принять законопроект планируется 25 декабря на пленарном заседании Губернской думы, передает samarskie-voditeli.ru.
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19 декабря 2018 23:08
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