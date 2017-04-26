В Самаре вспоминали речников, которые в 1986 году приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля 2017 20:16
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Участник ликвидации последствий аварии В.Н. Квартальнов рассказал, в каких тяжелейших условиях, рискуя своим здоровьем и жизнью, пришлось работать самарским речникам. Он пожелал своим коллегам здоровья и оптимизма.
Заместитель председателя Думы г.о. Самара И.В. Рязанов отметил, что среди нас сейчас живут настоящие герои, те, кто отдал свои силы, чтобы наша страна не знала впредь подобных катастроф. «Большое спасибо, что вы не спасовали, что мужественно встали пути распространения радиационной волны. Ваш подвиг – пример для всех нас», - подчеркнул И.В. Рязанов.
Директор филиала Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспотра В.П. Марков рассказал о бесценном опыте самарских ликвидаторов в плане эксплуатации речных судов в экстремальных условиях. Этот опыт сейчас изучают в профильных образовательных учреждениях.
Участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятной стеле. В память об умерших речниках-чернобыльцах студенты самарского речного техникума спустили на воду венок.
Чествование чернобыльцев продолжилось на площади Славы. Здесь состоялась церемония возложения венков (цветов) к Вечному огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине».
А.П. Елистратов, председатель Самарской областной общественной организации инвалидов "Союз-Чернобыль", напомнил о том, что происходило в Чернобыле 31 год назад. «Событие было грандиозное в мировом масштабе. Чернобыльский выброс изменил жизни миллионов людей. Мы видели весь этот ужас, который происходил». В память о тех событиях участники мероприятия возложили цветы к вечному огню, сообщает пресс-служба гордумы Самары.
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