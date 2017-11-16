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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре вскрыли капсулу времени с посланием из 1967 года

16 ноября 2017 10:49
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В Самаре вскрыли капсулу времени с посланием из 1967 года Взамен заложили новую - с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.
Взамен заложили новую - с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.

В Кировском районе Самары состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию центра внешкольной работы «Крылатый».

В рамках мероприятия была вскрыта капсула времени, заложенная в районе пионерами и комсомольцами в 1967 году. В послании, помещенном в капсулу, школьники 1967 года обращаются к своим потомкам из 2017 года, пишет Самру.ру.

Внутри оказались сразу несколько писем.

«Слушайте нас, пионеры 2017 года! - говорится в одном из них, от ребят из куйбышевской школы №5. - Нам сейчас трудно представить, какой будет наша страна через 50 лет, но мы верим и делаем все, чтобы наша любимая отчизна стала еще краше и сильнее. Мы хотим, чтобы наша страна была передовой в науке, технике, культуре. Мы хотим мира во всем мире! Дружбы! Братства! Мы будем очень рады, встретившись с вами, пионеры 2017 года, узнать о ваших делах, видеть в вас честных и смелых людей».

В капсулу были заложены и более личные послания.

«Я хожу в любимою школу, и хочу чтобы вы свою школу любили, как я, - написал школьник 50 лет назад (орфография сохранена - ред.). Учителей я очень уважаю. Вы тоже уважайте своих учителей… Нужно так-же уважать товарищей, подруг, братишек, сестренок, мам и пап. Я хочу рассказать еще о нашем городе Куйбышеве… В нем строются удобные дома, помещения, школы, ясли, больницы, дворцы, клубы, театры, площади и парки. На улицах, в парках, садах везде зелено, и все это для нас».

Взамен извлеченной капсулы была заложена новая - с посланием школьников из 2017 года потомкам из 2067 года.

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