В Самаре всех желающих приглашают принять участие в акции «Танцуй в парках»

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На открытии мероприятия выступят лучшие спортсмены Самарской области по акробатическому рок-н-роллу, группа «Dance Machine», шоу ходулистов от театра «Пластилиновый дождь», состоятся мастер-классы и др.Также в летний период занятия по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги будут проводиться каждую пятницу на главной сцене парка с 18.00.К участию приглашаются все жители и гости города независимо от уровня подготовки, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото pixabay.com