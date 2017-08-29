В Самаре всех желающих приглашают на бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

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– это вид оздоровительной тренировки, укрепляющей и гармонизирующей весь организм. Суть ее в определенной технике ходьбы с использованием специальных палок и серии дополнительных гимнастических упражнений.С целью популяризации скандинавской ходьбы региональное министерство спорта совместно с клубом «Доброходы» организует пять мастер-классов в различных районах Самары. На тренировках все желающие смогут познакомиться с этим видом активности, получить необходимые консультации и узнать информацию о предстоящем фестивале скандинавскойходьбы «Золотые жигули». Фестиваль пройдет 2 и 3 сентября на базе «Чайка» (поселок Управленческий).30 августа, 08:00, – пос. Управленческий, сквер им. Академика Кузнецова (контакты: 950 04 00, 950 30 66)30 августа, 13:30 – ул. Зои Космодемьянской, 17а, спортивный комплекс «Виктория 2» (89379945120)31 августа, 16:00 – набережная Волги, спуск ул. Венцека (333 30 35, 339 27 48)2 сентября, 12:00 – ул.Ново-Садовая, 160, Загородный парк, спортивная площадка (89276064530, 89093717163), сообщает пресс-служба облправительства.