В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017

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Турнир проходится уже восьмой год и с каждым разом становится еще более масштабным. На этот раз в играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов. В рамках Samara Open будут разыграны призы в 11 категориях. Принять участие в турнире смогут все желающие старше 9 лет.Матчи будут проходить на 17 площадках. Кроме того, будут работать многочисленные развлекательные площадки для участников и болельщиков всех возрастов.Регистрация участников соревнований проходит на сайте basket63.ru до 1 сентября.