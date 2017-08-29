В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
29 августа 2017 17:59
89
Турнир проходится уже восьмой год и с каждым разом становится еще более масштабным. На этот раз в играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов. В рамках Samara Open будут разыграны призы в 11 категориях. Принять участие в турнире смогут все желающие старше 9 лет.
Матчи будут проходить на 17 площадках. Кроме того, будут работать многочисленные развлекательные площадки для участников и болельщиков всех возрастов.
Регистрация участников соревнований проходит на сайте basket63.ru до 1 сентября.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 августа 2017 19:37
В ходе открытого голосования Николай Хохлунов единогласно был избран новым председателем Самарской областной организации ветеранов. Социум
38
29 августа 2017 19:26
Предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на... Социум
87
29 августа 2017 17:59
Он посвящен памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева. Социум
88
Здравоохранение
29 августа 2017 19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
20
29 августа 2017 11:24
Выписка состоится 30 августа. Здравоохранение
759
28 августа 2017 11:44
Специалисты самарского диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам района. Здравоохранение
199
Новости медицины
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
72
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
131
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
357
Туризм
29 августа 2017 09:27
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
143
28 августа 2017 10:41
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
173
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
183
Образование
29 августа 2017 10:59
Областной центр посетил директор фонда новых форм развития Марина Ракова. Образование
147
28 августа 2017 22:42
Общее количество школьников составит 116 869 человек, из которых 13 550 первоклассников. Образование
165
25 августа 2017 10:17
Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в ближайшие два года. Образование
740
Культура
29 августа 2017 12:57
Мероприятие пройдет Загородном парке. Культура
170
28 августа 2017 13:07
Более 68% среди читающих россиян предпочитают читать или скачивать книги в интернете. Культура
199
26 августа 2017 10:35
Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Культура
327
Мода
29 августа 2017 19:15
Если вы являетесь поклонником реалити-шоу дом 2 свежие выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
20
28 августа 2017 13:37
У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил. Мода
54
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
190
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
576
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
508
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7305
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1497
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5930
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1907
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
650
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2295
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2100
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1739
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1901
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6091
Мероприятия