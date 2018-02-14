В Самаре временно ограничат движение транспорта во время проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»
14 февраля 2018 18:51
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- с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года - на площади им. В.В. Куйбышева;
- с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Также на территории Самары с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади им. В.В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.
Кроме того, с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.
Со временной схемой ограничения движения транспорта и временной схемой организации движения общественного транспорта в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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