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В Самаре временно ограничат движение транспорта во время проведения праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица»

14 февраля 2018 18:51
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара). Ограничительные меры будут действовать:

- с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года - на площади им. В.В. Куйбышева;

- с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также на территории Самары с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади им. В.В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.

Кроме того, с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.

Со временной схемой ограничения движения транспорта и временной схемой организации движения общественного транспорта в указанные периоды можно ознакомиться в приложенных файлах, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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