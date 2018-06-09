В Самаре временно ограничат движение транспорта по Хрустальному переулку в связи с ремонтом электросети

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом электрической сети и восстановлением благоустройства на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта с 08:00 13 июня 2018 года до 17:00 19 июня 2018 года по пер. Хрустальный на участке протяженностью 50 метров от дома № 4 по пер. Хрустальный в сторону ул. Мориса Тореза, сообщает пресс-служба администрации Самары.