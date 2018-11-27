В Самаре впервые прошел финал конкурса «ТЭФИ-Регион»

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Впервые финал конкурса прошел в Самаре. «ТЭФИ-Регион» – самый авторитетный и престижный в медиа-среде конкурс профессионалов телевидения. В этом году на Всероссийский телевизионный конкурс поступило более 550 работ. К участию была отобрана 481 работа от 152 телекомпаний из 83 населенных пунктов России. Конкурс проводился по 20 номинациям, которые делятся на два тематических направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».В Самаре в мероприятиях, прошедших в рамках финала конкурса, приняли участие более 150 конкурсантов из городов России. Для них были организованы мастер-классы ведущих специалистов медиаиндустрии страны, экскурсии по городу. В торжественной церемонии награждения победителей конкурса приняло участие более 1000 человек. Вели церемонию Светлана Зейналова и Сергей Майоров.В приветственном слове президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов подчеркнул, что ТЭФИ – профессиональная премия. «Телевизионщики вручают призы друг другу, – полушутя заметил он. – В реальной жизни телевизионщики относятся друг к другу иногда жестко. Но раз в год предоставляется возможность сказать коллегам не только добрые слова, но еще вручить призы. Именно поэтому к этому призу такое особое отношение в телевизионном сообществе».Александр Акопов вручил диплом Губернатору Самарской области в знак благодарности за поддержку конкурса. Дмитрий Азаров поблагодарил всех академиков за принятое решение о проведении финала всероссийского конкурса на гостеприимной самарской земле и поздравил всех участников с этим ярким творческим праздником: «Вы удивительные люди, вы делаете людей ближе друг другу, вы даете им знания и, конечно, это бесценно. Вы все уже победители, поскольку вы на финале «ТЭФИ-Регион». Но, бесспорно, имеет значение, кто же увезет заветного Орфея к себе на родину. Надеюсь, у нас в Самаре приз и останется».Александр Акопов в ответ заметил: «Самара очень неплохо выступает в конкурсе, так что не сомневайтесь».Так, например, cамарцы проявили себя в одной из самых престижных и конкурентных номинаций. В направлении «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников» победу одержала ГТРК «Самара». По словам директора телекомпании Елены Крыловой, эта награда – высокая оценка труда всего коллектива, передает пресс-служба облправительства.