В Самаре впервые пройдет открытый просмотр Академии танца Бориса Эйфмана

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(пр. 9 мая, 16) Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса Эйфмана» проведет выездной профессиональный просмотрдля поступления в Академию.Основная цель Академии танца – поддержка талантливых детей и создание в России уникальной инновационной системы преподавания хореографии, которая сочетает в себе традиции классического балета и концепции современной мировой хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных артистов балета, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских театров.Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет. Ее учащиеся разных возрастов, помимо участия в спектаклях Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана выступают на сцене Мариинского, Михайловского и Александрийского театров Санкт-Петербурга.Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка и позволяет кандидатам оценить свои шансы успешного прохождения вступительных экзаменов. Отобранные дети будут приглашены в Академию на экзамены. Дети, не подходящие по возрасту для направления на экзамен, но обладающие хорошими сценическими и физическими данными, смогут пройти стажировку с целью добора в уже существующие классы. Обучение и проживание для всех поступивших в Академию бесплатное.Для участия в просмотре при себе необходимо иметь форму: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.В рамках проведения выездного просмотра в ДК «Заря» в 14.30 пройдет мастер-класс для педагогов дополнительного образования в области хореографического искусства на тему: «Методика развития профессиональных хореографических данных и критерии отбора для поступления в профессиональное хореографическое учреждение». Ведущая – педагог, заместитель председателя экзаменационной комиссии, председатель предметно-цикловой комиссии по спортивным дисциплинам Академии танца Бойцова Наталья Владимировна.Телефон для записи на просмотр 8-909-370-91-17, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации