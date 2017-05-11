В Самаре впервые пройдет кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела»

142

Жители Самары и области смогут увидеть фильмы для детей и взрослых, в разные годы ставшие победителями Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который организуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив, председателя Попечительского совета Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светланы Медведевой.Данный Международный благотворительный кинофестиваль впервые состоялся в 2005 году. За время существования кинофестиваля, проходящего под девизом «Доброе кино возвращается!», зрители познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов – полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами.Программой фестиваля «Свет Лучезарного Ангела» в Самаре заявлено:- с 19 мая по 21 мая 2017 года – для всех желающих - мастер-классы и творческие встречи, которые проводятся профессиональными режиссерами, педагогами, мультипликаторами и документалистами (актером Дмитрием Дюжевым, телеведущим, журналистом и писателем Аркадием Мамонтовым, режиссером-аниматором Алексеем Почиваловым, игуменом Киприаном (Ященко) и др.); тематика творческих встреч подобрана так, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей;- 20 мая 2017 года – на сцене возле ТК «Амбар» - концерт лучших вокальных, инструментальных и танцевальных творческих коллективов Самарской области; работа выставки народных промыслов;- с 10 мая по 10 июня 2017 года с 10:00 до 20:00 – в ТК «Амбар» - фотовыставка всемирно известного фотохудожника из Греции Костаса Асимиса «Наш Афон»; посетители могут увидеть более 200 фотографий, ставших результатом нескольких лет жизни и работы первого официального фотолетописца Святой горы Костаса Асимиса, фотографировавшего монастыри и храмы Афона в течение 20 лет: в фотоработах отражена история и повседневная жизнь послушников Святой горы Афон, святыни монастырей и др., сообщает пресс-служба администрации Самары.