В Самаре впервые пройдет большая выставка животных из приютов

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К участию заявлено около 80 кошек и 40 собак из самых крупных самарских приютов: “УЧАСТИЕ”, “НАДЕЖДА”, “ЗООСПАСЕНИЕ”, “ХАТИ”, а также подопечные ветеринарного центра “ФлагманВет”.Это первое мероприятие подобного масштаба в Самаре. Оно состоится на самой крупной выставочной площадке города, помимо приютов, в числе организаторов - городские власти и бизнес-сообщество. Свое участие в мероприятии подтвердила глава Самары Елена Лапушкина.Забрать питомца домой можно будет в день мероприятия. Важно, что все животные пройдут ветеринарный контроль и приедут с паспортами. Спонсоры наградят новоиспеченных хозяев подарками: запасом корма и аксессуарами для ухода. Также на выставке будет организован сбор помощи для приютов в виде сухого корма, лакомств и аксессуаров для содержания питомцев.Кроме самой выставки, в программе предусмотрены небольшие лекции от профессионалов, которые помогут адаптировать дома новое животное. Например, выступят дрессировщик, работающий в том числе с животными из приютов, ветеринар, который расскажет о том как просто заботиться о своих домашних питомцах, и спортсмен, готовый поделиться своим опытом, как совмещать прогулки с собакой и спорт (программа уточняется и будет опубликована в соцсетях мероприятия и стационара ФлагманВет).Ведущий мероприятия - Александр Чумак, один из самых ярких и востребованных шоуменов города.