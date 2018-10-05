В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»

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8 октября в 15:00 в конференц-зале музея состоится открытие конференции «XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева».Организаторами конференции выступают Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ), Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина при участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, Самарского археологического общества.В работе конференции примут участие более 100 ученых, среди которых археологи, антропологи, почвоведы, сотрудники музеев, в том числе 20 докторов наук, более 60 кандидатов наук. Они представляют научные учреждения, вузы и музеи тридцати городов России и зарубежья (Казахстан, Финляндия, Швеция и др.).Конференция проводится с 1947 года поочередно в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые – в Самаре.На заседаниях секций, которые пройдут 9-11 октября в СГСПУ и СОИКМ им. П.В. Алабина, будут обсуждаться актуальные вопросы археологии Волго-Уралья в широком контексте археологии Евразии. Тематика докладов охватывает все современные направления археологической науки: комплексный подход в полевых исследованиях археологических памятников, в том числе геоинформационныеподходы, применение естественнонаучных методов в исследовании древних технологий, проблемы охраны археологического наследия.К открытию конференции изданы тезисы докладов. Участники и гости конференции смогут познакомиться с новой археологической экспозицией в СОИКМ им. П.В. Алабина, передает пресс-служба облправительства.