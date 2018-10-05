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В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»

5 октября 2018 16:06
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Конференция проводится с 1947 года поочередно в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые – в Самаре.
8-11 октября 2018 года в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина пройдёт Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание».

8 октября в 15:00 в конференц-зале музея состоится открытие конференции «XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева».

Организаторами конференции выступают Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ), Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина при участии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, Самарского археологического общества.

В работе конференции примут участие более 100 ученых, среди которых археологи, антропологи, почвоведы, сотрудники музеев, в том числе 20 докторов наук, более 60 кандидатов наук. Они представляют научные учреждения, вузы и музеи тридцати городов России и зарубежья (Казахстан, Финляндия, Швеция и др.).

Конференция проводится с 1947 года поочередно в разных городах Волго-Уральского региона, и в этом году впервые – в Самаре.
На заседаниях секций, которые пройдут 9-11 октября в СГСПУ и СОИКМ им. П.В. Алабина, будут обсуждаться актуальные вопросы археологии Волго-Уралья в широком контексте археологии Евразии. Тематика докладов охватывает все современные направления археологической науки: комплексный подход в полевых исследованиях археологических памятников, в том числе геоинформационные
подходы, применение естественнонаучных методов в исследовании древних технологий, проблемы охраны археологического наследия.

К открытию конференции изданы тезисы докладов. Участники и гости конференции смогут познакомиться с новой археологической экспозицией в СОИКМ им. П.В. Алабина, передает пресс-служба облправительства. 
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В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»
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