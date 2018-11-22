В Самаре впервые проходит всероссийская интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие»

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В Олимпиаде принимают участие 120 учеников 5-6-х классов из 23 регионов России, которые прошли конкурсный отбор. Юным эрудитам предстоит проверить свои знания по темам «Поволжье» и «Народные промыслы», именно поэтому Самара, как город, входящий в Ассоциацию городов Поволжья, была выбрано в качестве места проведения Олимпиады.«Эта Олимпиада проводится с 2003 года, впервые одной из тем олимпиады было заявлено «Поволжье» и мы сразу откликнулись на предложение организаторов. Во-первых, школьники имеют возможность проверить свои знания, эрудицию на всероссийском уровне, во-вторых они знакомятся с городами Поволжья, их богатой историей, достопримечательностями», - говорит Владимир Репринцев, исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья.В Самаре школьникам со всей страны предстоит провести два насыщенных дня. Кроме интеллектуальных состязаний для ребят подготовлена насыщенная экскурсионная программа. Гости примут участие в поисково-исследовательском квесте на базе экспозиций Самарского областного музея им. П.В. Алабина, они посетят музей-усадьбу им. А.Н.Толстого и Иверский монастырь.«Самаре очень престижно принимать такую Олимпиаду. Город готов оказать гостям теплый прием! Отталкиваясь от темы народные промыслы, мы планируем показать школьникам музеи, где много связано с традиционными ремеслами и самобытностью волжан», - говорит Елена Дуброва, заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара.Организатором является НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» (г. Москва).У участников Олимпиады «Наше наследие» есть традиция устраивать в финале Благотворительную акцию. Представители 23 регионов приготовили подарки, которые передадут в Приволжский молодежный пансионат инвалидов, вдовам ветеранов войны Самарского областного геронтологического центра, а также детям с нарушением опорно-двигательной системы. Это произойдет время церемонии закрытия и награждение победителей Олимпиады 24 ноября 2018 года в Самарской духовной семинарии Самарской Епархии Русской Православной Церкви (ул. Радонежская дом 2), передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары