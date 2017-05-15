В Самаре впервые будет организовано праздничное шествие выпускников

71

На 1-ой очереди набережной в районе Некрасовского спуска в 15.00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, традиционно прозвучит последний звонок.На набережной от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого будут работать тематические площадки «Город Выпускников», где будет представлена информация о каждом районе города.В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Город Выпускников», где можно выразить свое мнение о данной инициативе и идеи в поддержку праздничного мероприятия.Жителей и гостей города приглашают принять участие в празднике «Последний звонок», сообщает пресс-служба администрации Самары.