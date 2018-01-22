В Самаре возобновляется движение троллейбусов в районе перекрестка Московского шоссе и проспекта Кирова

209

По информации Департамента транспорта Самары, оно будет организовано согласно ранее установленным схемам:- № 4 - «Металлург – Железнодорожный вокзал»;- № 4к - «Металлург – Барбошина поляна»;- № 8 - «Барбошина поляна – Завод «Экран»;- № 12 - «Завод «Экран» – Железнодорожный вокзал»;- № 19 - «Барбошина поляна – Улица Ново-Садовая».«Кировский рынок – Хлебная площадь», которые на время закрытия движения троллейбусов следовали по временной схеме через пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова, будет осуществляться в соответствии с ранее установленной схемой: в обоих направлениях – по улице Стара-Загора и улице Советской Армии, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары