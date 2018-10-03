В Самаре возобновил работу Общественный совет по образованию
3 октября 2018 19:29
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Первое заседание совета прошло под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной, которая поддержала инициативу педагогов о возобновлении деятельности Общественного совета.
«Я была знакома с работой совета и понимала, что она крайне важна, и должна проводиться на регулярной основе. Сфера образования – одно из самых приоритетных направлений деятельности для всех уровней власти. Но без взгляда изнутри, без мнения профессионального сообщества невозможно развивать эту отрасль, совершенствовать ее и определять стратегические задачи», - подчеркнула Глава города.
На повестку собрания был вынесен ряд вопросов, в том числе – выбор нового председателя, его заместителя и секретаря Общественного совета. Председателем совета единогласно была избрана руководитель Самарской городской общественной организации «Ассоциация лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов», Заслуженный учитель Российской Федерации Наталья Толстых. Ее заместителем также единогласно был избран председатель комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту городской Думы, директор спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп», Вячеслав Звягинцев, а секретарем - директор школа № 7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова Галина Путинцева.
«2019 год – юбилейный для совета. Он бы создан 20 лет назад и за это время стал дискуссионной площадкой, на которой решались многие вопросы, такие, как создание дополнительных мест в детских садах и кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, находили варианты модернизации системы школьного питания. Я благодарю за оказанное доверие и обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы работа совета была действительно плодотворной и полезной», - сказала Наталья Толстых.
Также на совещании бы утвержден план работы совета по образованию на ближайшее время. Основу деятельности совета составит разработка новых и модернизация существующих форм работы с родителями, подготовка к летней оздоровительной кампании, разработка мер по обеспечению дошкольного образования и системы поддержки школьников при профессиональном самоопределении, проведение общегородских родительских собраний, а также разработка мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования в рамках реализации Стратегии комплексного развития Самары до 2025 года.
Елена Лапушкина подчеркнула, что план работы совета должен быть «живым» документом, в который при необходимости будут вноситься корректировки в соответствии с реалиями. Кроме того, каждому из членов совета было рекомендовано подготовить предложения по дополнительным направлениям деятельности совета. Члены совета смогут их обсудить на следующей встрече, которая запланирована на декабрь, передает пресс-служба горадминистрации.
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