В Самаре возобновил работу Общественный совет по делам инвалидов

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В пятницу, 5 апреля, состоялось первое заседание обновленного Общественного совета по делам инвалидов при Администрации Самары. В состав совета вошли 17 представителей общественных организаций, занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Это председатели районных обществ инвалидов, председатель правления Самарской ассоциации «Десница», директор студии инклюзивного творчества, председатель городской организации инвалидов войны в Афганистанеи многие другие. В заседании совета приняла участие глава Самары«В нашем городе проживает более 90 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, и вы как никто знаете потребности и проблемы этих людей, и, следовательно, можете поделиться своим экспертным мнением с представителями Администрации, направить нас в нужное русло при решении задач, связанных с развитием безбарьерной среды, социализацией и трудоустройством людей с инвалидностью, - отметила Елена Лапушкина. – Обращаю ваше внимание, что 12 апреля на официальном сайте Администрации Самары мы опубликуем проект новых правил благоустройства. Этот документ в том числе затрагивает вопросы, связанные с доступностью и комфортностью городской среды, поэтому я хочу попросить вас ознакомиться с ними и внести свои предложения по их доработке».Перед тем, как приступить к обсуждению плана работ на 2019 год, члены совета выбрали председателя организации. По результатам открытого голосования им стала председатель городского общества инвалидов. За ее кандидатуру единогласно проголосовали участники заседания.«Очень приятно, что члены совета оказали мне такое доверие и поддержку. Я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы наше общее дело приносило видимые результаты», - сказала Инна Бариль.Обсуждая план работ на текущий год, члены Общественного совета сошлись во мнении, что основной упор будет сделан на вопросы, связанные с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, созданием условий для профориентации детей-инвалидов, оказанием паллиативной помощи, развитием движения инклюзивных культурных мероприятий и инклюзивного спорта. Кроме того, члены совета приняли решение на последующих заседаниях рассмотреть вопрос об участии общественных организаций инвалидов в реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», передает пресс-служба горадминистрации.