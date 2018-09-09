В Самаре возложили цветы к памятнику Григорию Засекину

136

Напомним, что эта традиция родилась в 2014 году: именно в этот год был установлен монумент строителю Самары.«О памятнике основателю города куйбышевцы, самарцы мечтали много десятилетий. Эта мечта воплотилась в жизнь четыре года назад благодаря энергии и неравнодушию людей. Именно по инициативе самарцев мы приступили к разработке памятника Григорию Осиповичу, провели открытый конкурс и вместе с жителями города выбрали, каким быть памятнику и где его установить, - сказал Дмитрий Азаров. – Я очень рад, что в Самаре появилась новая традиция: собираться здесь в День города, отдавать дань уважения не только первостроителям Самары, но и всем поколениям наших отцов, дедов и прадедов, которые создавали славу и величие Самары».Елена Лапушкина также присоединилась к словам Главы региона и добавила, что самарцы с достоинством продолжают дело своих предков:«Чемпионат мира показал, как многое мы с вами можем сделать вместе. Самое главное – ответственно относится к делу, которое нам доверено».Присутствовавший на мероприятии Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий по многочисленным просьбам горожан провёл церемонию освящения памятника Григорию Засекину, передает пресс-служба администрации Самары.