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В Самаре военнослужащие Росгвардии посетили подшефный детский дом «Малютка»

30 мая 2017 09:41
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В Самаре военнослужащие Росгвардии посетили подшефный детский дом «Малютка»
Они передали лекарства, средства гигиены, игрушки и детское питание.

По ежегодной традиции в канун Дня защиты ребенка военнослужащие управления Самарского соединения Росгвардии посетили своих подшефных из детского дома «Малютка» г. Самара. Мероприятие организовано при содействии женсовета воинской части. Командование и военнослужащие ежегодно оказывают благотворительную помощь детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей и в этот раз тоже пришли с подарками. Требуемые лекарства, средства гигиены, игрушки и детское питание, приобретенные на собранные военнослужащими средства, переданы воспитателям детского дома.

Представители женсовета воинской части навестили своих подопечных и поблагодарили сотрудников детского дома за доброту, терпение и заботу о малышах. Организаторы благотворительной акции и воспитатели определились, чем можно еще помочь детям и договорились о следующем посещении, сообщает пресс-группа ведомства.
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