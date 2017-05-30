В Самаре военнослужащие Росгвардии посетили подшефный детский дом «Малютка»

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По ежегодной традиции в канун Дня защиты ребенка военнослужащие управления Самарского соединения Росгвардии посетили своих подшефных из детского дома «Малютка» г. Самара. Мероприятие организовано при содействии женсовета воинской части. Командование и военнослужащие ежегодно оказывают благотворительную помощь детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей и в этот раз тоже пришли с подарками. Требуемые лекарства, средства гигиены, игрушки и детское питание, приобретенные на собранные военнослужащими средства, переданы воспитателям детского дома.Представители женсовета воинской части навестили своих подопечных и поблагодарили сотрудников детского дома за доброту, терпение и заботу о малышах. Организаторы благотворительной акции и воспитатели определились, чем можно еще помочь детям и договорились о следующем посещении, сообщает пресс-группа ведомства.