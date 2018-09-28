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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре во время проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Виктора Сазонова, перекроют движение транспорта

28 сентября 2018 17:21
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Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением ХIV областной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти В.Ф.Сазонова, на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта. Ограничительная мера будет действовать с 09:00 до 15:00 29 сентября 2018 года на следующих участках улиц:

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновская до улицы Лесная;

- по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесная до улицы Ново-Садовая.

Также на указанных участках улиц с 20:00 28 сентября 2018 года до 15:00 29 сентября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 29 сентября 2018 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 261, 247 - будет организовано по временной схеме:

- автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, далее по своему маршруту – в обоих направлениях;

- автобусы маршрута № 11 в направлении Губернского рынка проследуют по пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Вилоновская, ул. Максима Горького, далее по своему маршруту; а в направлении станции метро «Алабинская» - по ул. Максима Горького, ул. Вилоновская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, ул. Ново-Садовая.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта и схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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