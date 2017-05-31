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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре владельцев зданий обязали ремонтировать фасады каждые три года

31 мая 2017 09:10
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В Самаре владельцев зданий обязали ремонтировать фасады каждые три года Соответствующее постановление подписал глава города.
Соответствующее изменения правил благоустройства утвердил глава города.

Мэр Самары Олег Фурсов утвердил изменения правил благоустройства. В частности, они предусматривают изменение порядка содержания фасадов зданий.

Чиновники расписали, за что конкретно ответственны владельцы. Согласно новым правилам, ремонт фасадов, в том числе их окраску, нужно проводить каждые три года, в том числе восстанавливать конструктивные элементы, в том числе входные двери, козырьки, ограждение балконов и лоджий, карнизов, крылец, ограждений спусков и лестниц, витрин. При этом собственники должны поддерживать чистоту адресных указателей, исправность электроосвещения и стирать со стен граффити.

– Большая часть предложений в принятом постановлении внесена по нашей инициативе, – заявил руководитель Центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов. – Мы изучили проблемы, с которыми сталкиваются административные комиссии при контроле соблюдения правил благоустройства, недостатки существующих норм и изучили опыт более 30 городов. Наиболее серьезные изменения – детально прописаны требования по содержанию фасадов и малых архитектурных форм.
Кроме того, городские власти уточнили обязанность владельцев зданий по оформлению колерных паспортов. По сути, они будут согласовывать цвет окраски фасада с властями, пишет 63.ру.

– Собственники должны это сделать в течение одного года со дня ввода в эксплуатацию. Срок для введенных до принятия правил зданий – до 1 июня 2018 года. По сути речь идёт о приведении в порядок фасадов к чемпионату мира по футболу. Раньше обязанность была без срока, и привлечь владельцев за отсутствие паспорта было невозможно, – отметил Андрей Ишмуратов.

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