В Самаре в здании на улице Куйбышева откроют мемориальную доску в память о дипломатической миссии Австралии

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26 января в 14:00 в Самаре пройдет церемония открытия мемориальной доски в память о расположении дипломатической миссии Австралии в 1943 году в здании по адресу ул. Куйбышева, 110 литер А.



В октябре 2017 года исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Австралией. Так как

установление дипотношений проходило в период Великой Отечественной Войны 1941 - 1945гг, а Куйбышев на тот момент являлся запасной столицей СССР, первое здание, в котором располагалась австралийская дипломатическая миссия, находилось в городе Самаре.



Церемонию проведет Посол австралии в России Е.П. г-н Петер Теш. На мероприятие приглашены руководители Самарской области.



Установка мемориальной доски на фасаде здания проводится в контексте 75-ой годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Австралией.



Памятная доска будет установлена посольством Австралии при содействии администрации Самарской области и города Самары.