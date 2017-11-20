В Самаре в зале ожидания ж/д вокзала прозвучали 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова
20 ноября 2017 18:38
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гражданина Самары, нашего прославленного земляка Эльдара Рязанова (1927-2015). В сквере им. Э.А. Рязанова собрались поклонники творчества кинорежиссера: возложили цветы к памятнику, прочитали его стихи, поделились воспоминаниями о личных встречах.
В 2017 году в России широко отмечают 90-летний юбилей автора знаменитых комедий «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь»,
«Служебный роман» и множества других любимых многими фильмов. Самара вошла в перечень городов, где широко представлены юбилейные «рязановские» мероприятия.
В октябре в Самаре установили первый в России памятник Эльдару Рязанову. Территория сквера им. Э.А. Рязанова была благоустроена, установлены лавочки, стенды с уникальными фотографиями и афишами.
В конце этого года в доме на ул. Фрунзе, д.120, где родился кинорежиссер, планируется открыть музей.
«Сейчас ведется сбор экспонатов для будущего музея Эльдара Рязанова, где будет воссоздана атмосфера Куйбышева - «запасной
столицы»,- рассказывает заместитель руководителя управления Департамента культуры и молодежной политики Самары Евгения
Мищенко,- экспонаты помогают собирать самарские родственники Рязанова, «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова», киноклуб «Эльдар». Что-то приобретается у коллекционеров, чтобы воссоздать атмосферу начала 40-ых годов, времен эвакуации. Уже
есть и бытовые вещи, которые принадлежали Эльдару Рязанову в детстве».
Кроме того, в день рождение Эльдара Рязанова в Самаре в литературной гостиной Самарского литературного музея состоялся
бесплатный показ фильма «Андерсон. Жизнь без любви», а вечером на железнодорожном вокзале в зале ожидания прозвучали 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении самарского пианиста и композитора Вячеслава Шевердина.
Напомним, на Комсомольской площади около здания железнодорожного вокзала установлен памятник Юрию Деточкину, по признанию самого Эльдара Рязанова - он очень любил этого героя своей комедии «Берегись автомобиля», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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