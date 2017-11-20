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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре в зале ожидания ж/д вокзала прозвучали 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова

20 ноября 2017 18:38
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В исполнении самарского пианиста и композитора Вячеслава Шевердина.
18 ноября 2017 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения Народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного
гражданина Самары, нашего прославленного земляка Эльдара Рязанова (1927-2015). В сквере им. Э.А. Рязанова собрались поклонники творчества кинорежиссера: возложили цветы к памятнику, прочитали его стихи, поделились воспоминаниями о личных встречах.

В 2017 году в России широко отмечают 90-летний юбилей автора знаменитых комедий «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь»,
«Служебный роман» и множества других любимых многими фильмов. Самара вошла в перечень городов, где широко представлены юбилейные «рязановские» мероприятия.

В октябре в Самаре установили первый в России памятник Эльдару Рязанову. Территория сквера им. Э.А. Рязанова была благоустроена, установлены лавочки, стенды с уникальными фотографиями и афишами.

В конце этого года в доме на ул. Фрунзе, д.120, где родился кинорежиссер, планируется открыть музей.

«Сейчас ведется сбор экспонатов для будущего музея Эльдара Рязанова, где будет воссоздана атмосфера Куйбышева - «запасной
столицы»,- рассказывает заместитель руководителя управления Департамента культуры и молодежной политики  Самары Евгения
Мищенко,- экспонаты помогают собирать самарские родственники Рязанова, «Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова», киноклуб «Эльдар». Что-то приобретается у коллекционеров, чтобы воссоздать атмосферу начала 40-ых годов, времен эвакуации. Уже
есть и бытовые вещи, которые принадлежали Эльдару Рязанову в детстве».

Кроме того, в день рождение Эльдара Рязанова в Самаре в литературной гостиной Самарского литературного музея состоялся
бесплатный показ фильма «Андерсон. Жизнь без любви», а вечером на железнодорожном вокзале в зале ожидания прозвучали 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении самарского пианиста и композитора Вячеслава Шевердина.

Напомним, на Комсомольской площади около здания железнодорожного вокзала установлен памятник Юрию Деточкину, по признанию самого Эльдара Рязанова - он очень любил этого героя своей комедии «Берегись автомобиля», сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



Социум
20 ноября 2017  18:38
В исполнении самарского пианиста и композитора Вячеслава Шевердина.
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