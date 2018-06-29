В Самаре в выходные карнавал!

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Неповторимая атмосфера всемирного футбольного праздника воцарилась в эти дни в Самаре. Особенно дружелюбной, веселой, танцевально-музыкальной стала пешеходная часть улицы Куйбышева, где в дни Чемпионата уже прошли молодежные и танцевальные флэшмобы, барабанные шоу, музыкальные и интерактивные программы.В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики на стадионе «Самара Арена» жителей и гостей Самары ожидает еще один сюрприз. Красочное карнавальное шествие пройдет по улице Куйбышева от площади Революции до улицы Красноармейской и объединит творческую молодежь Самары. Самые красивые самарские девушки, яркие карнавальные костюмы с перьями в бразильском стиле, мексиканские платья, гавайские цветы, сомбреро и пончо, традиционные народные наряды народов Поволжья, танцы и песни, а самое главное – хорошее настроение ждут всех гостей карнавала!В программах принимают участие муниципальный концертный духовой оркестр, барабанное шоу «Меломания» и группа бразильских барабанов, актеры театра «Пластилиновый дождь», сборная команда самарского КВН, артисты шоу-балета, музыкальные группы «Фернандес бэнд» и «Экватор».Центром танцевального парада станут хореографические школы «Dance&Live» (лидер Денис Новиков) и «Бруклин» (лидер Никита Уваров).Танцевальные парады пройдут под хештегами:#DanceParadSamara, #карнавалсамара,#самараживетфутболом.Начало - в 20.00, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары