В Самаре в середине недели появится солнце и потеплеет, а в конце - вновь дожди и похолодание

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В середине недели циклонический вихрь, покинув наш регион, унесёт с собой зону сплошной облачности, появится солнце, температура воздуха повысится до летних значений, но ему на смену подойдёт очередной циклон. Вновь пройдут дожди, прогремят грозы и в конце рабочей недели за холодным фронтом похолодает.В четверг температура воздуха 22 ... 27 °C. Без осадков. В пятницу температура воздуха 18 ... 23 °C. Дождь, гроза.