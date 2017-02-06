В Самаре в приёмной УПЧ проведут целевой приём граждан по социальным вопросам

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В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений в сфере социальной поддержки и защиты.Прием будет вестись по предварительной записи! Телефон для записи: 8(846)337-29- 03.Также можно записаться на приём, обратившись непосредственно в приёмную граждан по указанному адресу в кабинет № 7, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.