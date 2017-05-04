В Самаре в приемной граждан Уполномоченного по правам человека состоится два целевых приема

95

в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, состоится целевой прием граждан, посвящённый вопросам соблюдения прав граждан в области административного и уголовного права, судопроизводства.в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, состоится целевой приём граждан, посвящённый вопросам защиты прав инвалидов.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.Телефоны для записи на приём: 8 (846) 337-29- 03, 8 (846) 374-64- 30, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.