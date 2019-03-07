В Самаре в преддверии 8 марта женщине из миротворческой бригады вручили субсидию на покупку жилья

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В Самаре военнослужащая, проходящая службу в миротворческой бригаде Центрального военного округа в канун Международного женского дня получила от Министерства обороны Российской Федерации более 3 млн рублей для приобретения (строительства) постоянного жилья.Военнослужащей Самарского гарнизона в торжественной обстановке вручил сертификат начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.«В 2019 году нашим отделом социальные обязательства по предоставлению жилищной субсидии выполнены в отношении 24 военнослужащих, на сумму более 170 млн рублей», – отметил Игорь Самсонов.