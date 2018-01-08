В Самаре в праздничные дни более 100 тысяч человек побывали на площади Куйбышева

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В минувшем году на площади было заменено асфальтовое покрытие, уложена тротуарная плитка в скверах, проведены новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, смонтирована система автополива, установлены новые опоры освещения, урны, скамейки, велопарковки, оборудованы точки подключения WI-FI и системы видеонаблюдения. Общая сумма вложений в ремонт площади составила 255 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.В целом комплексе мероприятий, организованных в дни новогодних каникул, принимали активное участие не только самарцы, но и гости города.С 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 на площади работал проект «В гостях у Самарского Деда Мороза». Здесь юных гостей ждала интерактивная программа со сказочными персонажами – путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей встречала новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие могли сфотографироваться с Самарским Дедом Морозом и загадать желание.Впервые в этом году катание на аттракционе «Ледяная горка на площади бесплатное. Прокатиться с горки можно и сейчас, она будет работать до 1 марта. Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые также выдаются бесплатно. Время работы аттракциона – с 10.00 до 22.00 ч.По традиции, все новогодние каникулы на площади работали два бесплатных катка с прокатом коньков, точки с горячим питанием.Горожане и гости города с удовольствием фотографировались на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». Новогоднее настроение создавали праздничная иллюминация, а также световые фигуры. На площади установлены огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему ЧМ-2018.Празднование самой новогодней ночи в Самаре на площади Куйбышева с 31 декабря на 1 января прошло под знаком подготовки к ЧМ-2018. Это и неудивительно, ведь именно на этом месте буквально через полгода состоится крупнейший футбольный праздник – Фестиваль болельщиков FIFA. Примечательно, что самарская площадка Фестиваля будет самой большой в стране.В этом году впервые Президент России Владимир Путин поздравил самарцев с Новым годом в полночь по местному времени, после чего прогремел праздничный фейерверк. В новогоднюю ночь в мероприятии на площади приняли участие около 8 тысяч человек. Ведущими праздника стали официальный Талисман ЧМ-2018 Забивака и послы Самары как города-организатора - чемпион мира по игре на баяне Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.7 января на главной городской площади состоялся большой семейный праздник - Рождественские гуляния. В рамках развлекательной программы выступили известные самарские артисты, состоялись веселые русские народные игры, танцы и хороводы, а также были организованы мастер-классы по изготовлению Вифлеемской звезды и рождественских персонажей. Кроме того, все желающие смогли согреться горячим чаем с баранками, сообщает пресс-служба администрации Самары.