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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре в парке Гагарина пройдет Фестиваль прессы

20 апреля 2017 15:21
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В этом году Фестиваль посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, часть игр которого пройдет в Самаре.
27 мая в парке имени Юрия Гагарина пройдет XXIV Фестиваль прессы.

В этом году Фестиваль посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, часть игр которого пройдет в Самаре.

Организаторы - Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области — газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. По традиции участниками Фестиваля также станут студенческие и ведомственные издания.

В программе: выступления музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, конкурсы и викторины, фотовыставка, розыгрыши призов и спортивные состязания, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.


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Комментарии



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