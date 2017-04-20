В Самаре в парке Гагарина пройдет Фестиваль прессы

161

В этом году Фестиваль посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, часть игр которого пройдет в Самаре.Организаторы - Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области — газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. По традиции участниками Фестиваля также станут студенческие и ведомственные издания.В программе: выступления музыкальных, театральных и танцевальных коллективов, конкурсы и викторины, фотовыставка, розыгрыши призов и спортивные состязания, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.