В Самаре в парке Гагарина отметили юбилейный Сабантуй
30 июня 2018 18:41
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«Сабантуй – это праздник, который стал общегородским и который мы всем миром вот так дружно отмечаем, - сказал Дмитрий Азаров. – Я искренне рад, что мы сегодня здесь все вместе. Я от всей души хочу пожелать вам мира, добра, благополучия, сохранения традиций добрососедства, взаимопомощи и взаимовыручки. Ведь когда мы свято храним традиции народов, живущих на волжской земле, когда мы вместе радуемся праздникам, объединяемся в трудную минуту, мы делаем вклад в процветание каждой семьи, всего города, региона и всей великой нашей Родины».
Присоединяясь к поздравлениям Главы региона, Елена Лапушкина отметила, что за годы проведения Сабантуй прочно вошел в жизнь города и стал своего рода визитной карточкой:
«Мне кажется, сегодня все сложилось для проведения замечательного праздника: субботний летний день, солнечная погода, прекрасный парк, и, конечно же, большое количество друзей и близких вокруг, - сказала Глава города. – Сейчас, когда все внимание приковано к городам-организаторам Чемпионата мира, Сабантуй наглядно демонстрирует, насколько Самара дружелюбный, гостеприимный и радушный город. Этот праздник яркий пример того, как мы, люди разных национальностей и вероисповеданий, можем жить на одной земле и вместе радоваться светлым событиям».
Отметим, что Сабантуй-2018 включен в культурную программу Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Для того, чтобы гости, приехавшие на мундиаль из разных уголков Земли, смогли приобщиться к народному празднику и проникнуться его духом, концертная программа на главной сцене проводилась сразу на трех языках: татарском, русском и английском.
Также на территории парка были развернуты игровые и спортивные площадки. Спортивная программа включала соревнования по армрестлингу, поднятию гирей, перетягиванию каната, разбиванию горшков, а также соревнования по национальной борьбе «керэш». Кроме того, на выставке-ярмарке гости Сабантуя могли приобрести предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов, попробовать блюда татарской кухни, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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