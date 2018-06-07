В Самаре в парке Гагарина откроется центр «Лаборатории безопасности»

В программу мероприятия входит презентация мобильной части проекта «Лаборатория безопасности» на базе автомобиля «Форд-Транзит», оснащенного оборудованием для обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дороге. В ходе мероприятия тренеры экспертного центра «Движение без опасности» для всех присутствующих проведут презентацию мобильного центра и расскажут обэлементах программы. Презентация включает в себя работу 5 тематических площадок, адаптированных для всех возрастных категорий учащихся.Организаторами проекта выступают Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности», Министерства образования и науки и Министерства транспорта РФ.За два года Центры уже открыты в Тульской, Тамбовской, Костромской, Ярославской, Ульяновской областях, Красноярском и Хабаровском крае.Мобильность центра позволит выезжать в отдаленные районы региона и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике. Внутри автомобиля находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все это оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучению моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.Фото из открытых источников