В Самаре в магазине обнаружили хризантемы, зараженные вредным насекомым

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Сотрудниками Управления Россельхознадзора при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в ООО «Ашан», расположенном на Южном шоссе в Самаре, в цветочной продукции из Нидерландов были обнаружены насекомые-вредители.Из проверенных 446 растений - 78 цветочных культур (горшечные хризантемы) оказались заражены западным (калифорнийским) цветочным трипсом. В ходе экспертизы, проведенной в лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора», в образцах подкарантинной продукции выявлены живые имаго данного насекомого-вредителя.ООО «Ашан» выдано предписание об уничтожении зараженной продукции – растения были ликвидированы путем сжигания.Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) -карантинный вредитель. Признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта.