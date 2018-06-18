В Самаре в мае подорожали бензин, сахар, лук, морковь и яблоки

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Вместе с тем, подешевели яйцо куриное, масло сливочное, картофель, свежие огурцы и помидоры, апельсины и бананы.В настоящее время на потребительском рынке Самарской области продукты питания первой необходимости представлены в широкомассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан.По данным Федеральной службы государственной статистики в мае текущего года зафиксировано резкое удорожание средних розничных цен на бензин автомобильный и дизельное топливо – на 6,5% и 5,7% соответственно.По данным оперативного мониторинга, проводимого министерством, по состоянию на 31.05.2018 на АЗС Самарской области интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо составили:- на бензин марки АИ-80 – 37,3 – 38,0 руб. за литр;- на бензин марки АИ-92 – 39,9 – 41,6 руб. за литр;- на бензин марки АИ-95 – 42,6 – 43,8 руб. за литр;- на дизельное топливо – 41,5 – 43,2 руб. за литр.Удорожание автомобильного топлива в мае текущего года наблюдалось не только в Самарской области, но и во всех субъектах Российской Федерации.