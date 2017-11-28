В Самаре в кинотеатре «Вертикаль» состоится премьера фильма «Мозг. Вторая Вселенная»
28 ноября 2017 22:10
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Показы картины уже прошли в Москве (спецпоказ на фестивале о науке и технологиях 360 градусов), в Санкт-Петербурге (картина открытия кинофестиваля «Мир знаний» и в киноклубе «Костёр»), Нижнем Тагиле (кинотеатр «Красногвардеец») и Екатеринбурге (кинотеатр «Салют»). Билеты разлетались моментально, на всех показах залы были переполнены.
Работа над проектом началась в 2014 году. Для фильма было организовано и проведено около десятка экспериментов. Авторы учились управлять устройствами силой мысли, проверяли на себе действие гипноза и выращивали африканских жуков, пытаясь сделать из
них биологических роботов. Люди с особенностями восприятия делились своим удивительным мироощущением: например, Степан не различает лиц, а Настя видит вкус еды в пространстве.
В поддержку фильма были запущены и успешно проведены две краудфандинговые кампании и собрано 755 321 руб. Фильм также поддержало Министерство культуры РФ.
Съемки проходили в лабораториях СПбГУ, МГУ им. Ломоносова, Первом МГМУ им. И. М. Сеченова, НИУ ВШЭ, МГПУ, на форуме «Открытые инновации». Герои картины – как молодые ученые (нейрофизиолог, аспирант биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Даниил Кирьянов; старший преподаватель МГПУ, исследователь синестезии Антон Сидоров-Дорсо) так и известные профессора (заведующий лабораторией нейроинтерфейсов МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан, завкафедрой общей психологии СПбГУ Виктор Аллахвердов, руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ, постоянный автор проекта «Постнаука», эксперт телевизионных шоу «Удивительные люди» и «Золото нации» на канале «Россия-1» Василий Ключарев и другие).
О режиссере: Юлия Киселева — сценарист, режиссер, продюсер. Родилась в г. Асбесте Свердловской обл. Окончила факультет журналистики УрФУ и режиссерский факультет ВГИКа. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР». Авторские фильмы неоднократно принимали участие в 55 российских и зарубежных кинофестивалях, на многих были отмечены призами и премиями. Член Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и ТВ.
Отзывы:
«Если не принимать во внимание отдельные проекты вроде серии открытых лекций на YouTube, «Мозг. Вторая вселенная» является первым в России полноценным медиа-продуктом, посвящённым нейрофизиологии»
Портал «CINEMAFLOOD»
«Самый продаваемый фильм фестиваля 360 °»
Кирилл Сорокин, арт директор фестиваля кино о науке и технологиях 360
«Это не программа - развлечение, это не нарезка из пятисот интервью и не научно-популярный альманах - это настоящее кино с
настроением, историей, повествованием, цельное и красивое произведение художника-документалиста»
Андрей Громковский, продюсер
к/т «Вертикаль» г. Самара, Московское шоссе, 17
7 декабря 19:00,
8 декабря 21:00
10 декабря 15:00
Фото vk.com/cinemabrain
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