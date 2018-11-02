В Самаре в день проведения Парада Памяти будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции

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в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области № 862-р будет установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории города Самары в границах следующих улиц:улицы Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, нечётная сторона – дома с № 13 по № 21, чётная сторона – дома с № 10 по № 26;улицы Галактионовской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, нечётная сторона – дома с № 97 по № 145, чётная сторона – дома с № 100 по № 102а;улицы Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, нечётная сторона – дома с № 17 по № 41а, чётная сторона – дома с № 12 по № 30;улицы Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, нечётная сторона – дома с № 177 по № 181, чётная сторона – дома с № 176 по № 210.Запрет будет действовать с 10 до 22 часов 7 ноября текущего года.