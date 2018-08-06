В Самаре в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника приняли участие более 700 человек

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Помимо беговых соревнований в рамках мероприятия работали обширные культурные и спортивные программы для всех желающих. В частности, были предусмотрены площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый желающий смог попробовать свои силы в таких видах спорта, как футбол, баскетбол, шахматы и др.Первыми стартовали бегуны, которые должны были преодолеть расстояние в 5 и 10 км, а самым массовым стал забег на 1520 м (дистанция, символизирующая ширину российской железнодорожной колеи – 1520 мм). Для детей была определена дистанция в 500 м. На финише всем были вручены памятные медали.Все средства, собранные в ходе благотворительного забега, были перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на реабилитационные мероприятия, необходимые Кристине Винокуровой, перенесшей операцию по пересадке костного мозга, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД