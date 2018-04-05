В Самаре в арке дома по улице Ставропольской юные художницы нарисовали огромные репродукции картин известных художников

Я нашел ошибку
Главные новости: 
ГИБДД выступило с предложением разрешить родителям покупать на материнский капитал детские автокресла
ГИБДД выступило с предложением разрешить родителям покупать на материнский капитал детские автокресла
Предлагается усложнить экзамены для водителей автобусов и мотоциклистов, вводить временные права для водителей-новичков. Временные права могут быть заменены на постоянные в случае, если у водителя нет серьезных нарушений ПДД.
Новая стратегия безопасности движения обернется новыми ограничениями для водителей
К ученикам 10 класса пришли в гости сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.
В самарской школе № 163 прошел Урок мужества
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ провели встречу со студентами юридического факультета Самарского национального исследовательского универ
Студентам Самарского университета рассказали, как сделать свои покупки в сети Интернет приятными и безопасными
По данным сотрудников полиции, задержанный молодой человек ранее уже был судим за вымогательство.
В Сызрани задержан мужчина со свертком героина
В суперфинале будут соревноваться 16 сильнейших команд, которые будут бороться за титул чемпиона России в профессиональной и студенческой лигах.
В суперфинале Национального чемпионата Global Management Challenge выступят три Самарские команды
Экс-глава службы безопасности Березовского Сергей Соколов написал письмо из «Лефортово»: он признается в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота» и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Экс-охранник Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников
Общественный молодежный парламент при думе Самары начал подготовку к традиционной акции "Пожиратели незаконной рекламы"
Общественный молодежный парламент при думе Самары начал подготовку к традиционной акции "Пожиратели незаконной рекламы"
сегодня  Четверг, 5 апреля, 16:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/04:
USD 57.76
0.22
EUR 70.96
0.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре в арке дома по улице Ставропольской юные художницы нарисовали огромные репродукции картин известных художников

5 апреля 2018 14:16
97
Жители микрорайона очень довольны произошедшими изменениями.
Огромные репродукции Ван Гога, Врубеля, Клода Моне и Густава Климта нарисовали три ученицы дневного пансионата № 84, передает progorodsamara.ru.

Они прошлым летом преобразили сквозной проход дома №202 на улице Ставропольской нарисовав там огромные репродукции картин известных художников: «Звездную ночь» Ван Гога, «Демона» Врубеля, «Поцелуй» Густава Климта и «Даму с зонтиком, повернувшуюся налево» Клода Моне.

Идея украсить дом граффити принадлежит районной администрации.  Все необходимые материалы им оплатило ТСЖ. 

Жители микрорайона очень довольны произошедшими изменениями и говорят, что полюбоваться на картины к ним приезжают даже из других районов.




Фото: Денис Осянин / vk.com/k.camapa

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
5 апреля 2018  16:26
Предлагается усложнить экзамены для водителей автобусов и мотоциклистов, вводить временные права для водителей-новичков. Временные права могут быть заменены на постоянные в случае, если у водителя нет серьезных нарушений ПДД.
Новая стратегия безопасности движения обернется новыми ограничениями для водителей
Предлагается усложнить экзамены для водителей автобусов и мотоциклистов, вводить временные права для водителей-новичков. Временные права могут быть заменены на... Социум
8
5 апреля 2018  16:15
К ученикам 10 класса пришли в гости сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.
В самарской школе № 163 прошел Урок мужества
К ученикам 10 класса пришли в гости сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.   Социум
26
5 апреля 2018  16:14
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ провели встречу со студентами юридического факультета Самарского национального исследовательского универ
Студентам Самарского университета рассказали, как сделать свои покупки в сети Интернет приятными и безопасными
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ... Социум
29
Весь список

Здравоохранение
4 апреля 2018  12:36
В Самарской области за январь - март 2018 года зарегистрировано 8 случаев заболеваний бешенством среди животных
В Самарской области за январь - март 2018 года зарегистрировано 8 случаев заболеваний бешенством среди животных
Они выявлены на 6 территориях муниципальных районов. Здравоохранение
168
4 апреля 2018  11:30
В Самарской области снижается заболеваемость ОРВИ
В Самарской области снижается заболеваемость ОРВИ
В целом эпидемический порог превышен на 19,9%. Здравоохранение
162
3 апреля 2018  13:16
119 млн.руб на закупку автомобилей
119 млн рублей на закупку автомобилей "скорой" выделил бюджет Самарской области
В каждом экипаже к ЧМ-2018 будет человек, владеющий иностранным языком. Здравоохранение
297
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
187
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
192
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
233
Весь список
Туризм
3 апреля 2018  10:11
Самара входит в топ-10 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России
Самара входит в топ-10 по длительности пребывания туристов в крупнейших городах России
Туристы весной бронируют жилье в Самаре на 2 ночи. Туризм
239
2 апреля 2018  10:27
Может появиться новый речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода Сейчас идет его обсуждение.
Может появиться новый речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
446
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
103
Весь список
Образование
4 апреля 2018  14:49
Более 30 предприятий предложат работу студентам.
В СамГТУ пройдет ярмарка вакансий и круглый стол для студентов и выпускников вуза
Более 30 предприятий предложат работу студентам.  Образование
239
3 апреля 2018  21:50
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны»
Президент РАН Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и «вернуть научную часть» в школы
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны»  Образование
479
3 апреля 2018  14:44
В этом году в период с апреля по июнь в экзамене по 9 компетенциям примут участие около 700 студентов из 16 профессиональных образовательных организаций региона.
В Самаре пройдет первый в 2018 году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia
 В этом году в период с апреля по июнь в экзамене по 9 компетенциям примут участие около 700 студентов из 16 профессиональных образовательных... Образование
215
Весь список

Культура
5 апреля 2018  13:00
Всероссийский конкурс по курсу фортепиано стартует в Саратове Конкурс проходит по четырем номинациям.
Всероссийский конкурс по курсу фортепиано стартует в Саратове
Конкурс проходит по четырем номинациям. Культура
101
4 апреля 2018  09:00
Самарцев приглашают на киноклуб с показом франко-бельгийского фильма
Вход на мероприятие свободный. Культура
213
3 апреля 2018  13:53
Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история. Последний российский Император»
Самарцев приглашают на мультимедийную выставку «Живая история. Последний российский Император»
Она расположена в ТЦ "Амбар". Культура
222
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
492
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
830
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
782
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1505
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
863
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
777
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1678
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
967
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1069
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1651
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
1004
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4309
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2435
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2918
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2802
Весь список

Мероприятия
В самарской школе № 163 прошел Урок мужества
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали правопорядок во время матча «Крылья Советов» - «Спартак»
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

970

Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей

718

Правительство Самарской области ждет административная реформа

398
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2830

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1593

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1424
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда