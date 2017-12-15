В Самаре в КРЦ «Звезда» состоится финальная игра Межрегиональной Лиги КВН «САМАРА»
15 декабря 2017 15:44
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В финал вышли следующие команды:
«Профком СамГТУ» Самарский государственный технический университет,
«11:45» Самарский государственный социально-педагогический университет,
«Big City Live» г. Стерлитомак,
«РазПутин» Самарский государственный социально-педагогический университет,
«Неваляшка» Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.
В 18.00, за час до игры, в фойе начнет работать фотозона, посвященная ЧМ-2018. Участники Волонтерской программы ЧМ-2018 помогут всем желающим сделать памятные фотографии с символикой города-организатора Самары, также запланировано проведение викторины с вопросами на тему мирового футбольного первенства.
На протяжении всего сезона-2017 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ был удостоен особого внимания самарского КВН. В играх принимали участие Послы и волонтеры города-организатора, игроки ПФК «Крылья Советов». Во время финальной игры жюри по традиции отметит команду, чьи шутки о футболе и ЧМ-2018 будут самыми интересными и смешными.
Все посетители финала также смогут принять участие в конкурсе #SMR2018 в социальной сети Instagram. Условия участия в конкурсе можно узнать в официальном аккаунте города организатора www.instagram.com/samara_2018, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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