В Самаре в КРЦ «Звезда» состоится финальная игра Межрегиональной Лиги КВН «САМАРА»

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В финал вышли следующие команды:«Профком СамГТУ» Самарский государственный технический университет,«11:45» Самарский государственный социально-педагогический университет,«Big City Live» г. Стерлитомак,«РазПутин» Самарский государственный социально-педагогический университет,«Неваляшка» Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.В 18.00, за час до игры, в фойе начнет работать фотозона, посвященная ЧМ-2018. Участники Волонтерской программы ЧМ-2018 помогут всем желающим сделать памятные фотографии с символикой города-организатора Самары, также запланировано проведение викторины с вопросами на тему мирового футбольного первенства.На протяжении всего сезона-2017 Чемпионат мира по футболу FIFA 2018ТМ был удостоен особого внимания самарского КВН. В играх принимали участие Послы и волонтеры города-организатора, игроки ПФК «Крылья Советов». Во время финальной игры жюри по традиции отметит команду, чьи шутки о футболе и ЧМ-2018 будут самыми интересными и смешными.Все посетители финала также смогут принять участие в конкурсе #SMR2018 в социальной сети Instagram. Условия участия в конкурсе можно узнать в официальном аккаунте города организатора www.instagram.com/samara_2018, сообщает пресс-служба администрации Самары.