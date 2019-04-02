В Самаре в Историческом парке состоялся семейный инклюзивный фестиваль "Люди как люди", посвященный проблемам аутизма

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Цель фестиваля не только информирование о проблеме аутизма, но и поддержка людей с расстройствами аутистического спектра, а такжевключение их в социальную среду и помощь обществу в понимании и принятии «особых» детей и взрослых.- Исторический парк поддерживает все социально-значимые проекты, протягивая руку помощи тому, кто в этом нуждается. Для нас особенные дети и их родители – желанные гости. Экскурсоводы находят общий язык со всеми, ведь это наши дети и они тоже хотят знать! Мы доступным языком рассказываем о правителях, войне и победе, о космонавтах, о нашей истории! Парк становится другом, с которым всегда интересно! - отметила директор мультимедийного парка "Россия - Моя история"- Многие дети находятся на домашнем обучении, они не умеют дружить, им попросту не с кем играть. Такие проекты помогают понять, что ты не одинок, что вместе проще справиться с трудностями. Благодаря Историческому парку, при поддержке благотворительного фонду "ЕВИТА", мы участвуем в проекте "Я тоже знаю", посещаем адаптивные экскурсии, мастер-классы, где знакомимся семьями и помогаем в дальнейшем друг другу, - рассказывает, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с ментальной инвалидностью и другими нарушениями, нуждающихся в представлении своих интересов в Самарской области.Поддержку со своей стороны пообещал и, заместитель председателя регионального Общественного совета приМинистерстве труда и соцразвития РФ. Он подчеркнул, что особенные люди часто удивляют своими талантами, способностями всех остальных, и нам тоже есть, чему поучиться.На празднике пианистисполнил "Утро" Грига. Взрослые и дети театра-студии «МиРок» представили фрагменты недавних премьер: музыкальной скетч-пародии "Кошачий блюз" и спектакля "Папа, мама, бабушка, много детей и грузовик" в постановке Вячеслава Кулькова и Анны Виленс. Артисты студии инклюзивной хореографии "Soul@Danse"исполнили танец "Материнская любовь", в котором все чувства, что дают силы жить таким семьям. А песню "Твори добро" вокальную группы Студии Инклюзивного Творчества подхватили все в зале!Завершился праздник интерактивной экскурсией в экспозициях "Рюриковичи", "Романовы". Гостям в этот день очень помогли волонтеры -студенты колледжа сервисных технология и дизайна были в ответе за настроение!А под вечер в небо взлетели десятки воздушных шаров! Каждый загадал при этом свое особенное желание, и оно непременно сбудется!