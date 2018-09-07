В Самаре в День города усиливается работа общественного транспорта

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- 07.09.2018 - вблизи площади Славы - по ул. Молодогвардейская – усилена работа автобусных маршрутов №№ 24, 92; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 46, 50, 206, 207, 297; по ул. Галактионовская – трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 20к, 15, 2;- 08.09.2018 и 09.09.2018 - вблизи площади им. В.В. Куйбышева – по ул. Галактионовская – будет усилена работа трамвайных маршрутов №№ 5, 20, 22; по ул. Красноармейская – трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и автобусных маршрутов №№ 34, 207, 226; по ул. Самарская – автобусных маршрутов №№ 2, 23, 41, 47, 50, 206; по ул. Чапаевская – автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297.Кроме того, после окончания фейерверков будет подан дополнительный подвижной состав:- 08.09.2018 – 22:00 - по ул. Самарская до ул. Полевая – автобусы маршрутов №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 206, 207, 297; по ул. Галактионовская до ул. Полевая – трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22; по ул. Арцыбушевская до ул. Полевая – трамваи маршрута № 3; по пр. Ленина (остановка общественного транспорта «Полевая») – трамваи маршрута № 13;- 09.09.2018 – 22:30 - по ул. Самарская (остановка «Красноармейская) – автобусы маршрутов №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 4, 92, 206, 207, 297; по ул. Красноармейская (оставнока «Улица Галактионовская») – трамваи маршрутов №№ 1, 3; по ул. Галактионовская (остановка «Улица Красноармейская») – трамваи маршрутов №№ 5, 20, 22.Напомним, указанные маршруты охватывают все районы города, проходят по основным магистралям, в том числе через железнодорожный вокзал и автовокзал.Дополнительная информация об ограничении движения общественного транспорта в период празднования Дня города Самара, с временной схемой ограничения и временными схемами организации движения общественного транспорта - на официальном сайте Администрации г. о. Самара по ссылке: http://samadm.ru/media/news/16136/, передает пресс-служба администрации Самара.