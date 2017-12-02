В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам

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В этом году Межрегиональный чемпионат по восточным танцам собрал более 500 участников в разных возрастных категориях от 4 до 72 лет из Казахстана,Симферополя, Уфы,Казани и со всей Самарской области. За три дня соревнований на сцене будет представлено более 1200 номер.Желающих принять участие оказалось так много, что соревнования решено проводить сразу в двух залах ДК Литвинова.Участники соревнуются в грации и артистизме под барабаны,традиционную восточную и эстрадную музыку. Уровень выступлений очень высокий, отмечают организаторы, и судьям приходится не легко. В жюри – судьи международной, российской и региональной категории. Почетный гость фестиваля – президент Лиги профессионалов восточного танца, судья международной категории, режиссер-хореограф-постановщик Елена Рамазанова (г. Москва).Татьяна Гиматдинова, сопредседатель Межрегионального чемпионата по восточным танцам:"Наш чемпионат является одним из самых крупных в России.Мы сотрудничаем с российской лигой профессионального танца. За каждым городом в календаре закреплена определенная дата. Для Самары традиционный день проведения состязаний по восточным танцам - первые выходные декабря. "Соревнования стартовали 1 декабря и завершатся в воскресенье.В пятницу состязались в танцевальном искусстве воспитанники начальных классов и дошкольники. В субботу, 2 декабря, продолжаются выступления ювеналов и юниоров.В воскресенье, 3 декабря также откроются обе площадки. В этот день пройдут выступления категорий «молодежь», «взрослые», «синьоры» и «грандсиньоры», сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары