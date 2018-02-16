В Самаре в ДК «Заря» торжественно подвели итоги акции «Мужчина года Самарской области»
16 февраля 2018 19:56
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«Руководитель предприятия, общественной организации», «Защитник», «Благотворитель», «Глава семьи» и «Профессионал» — названия номинаций говорят сами за себя. В преддверии Дня защитника Отечества женщины отметили заслуги лучших мужчин региона. Врачи, бизнесмены, работники социальной сферы и образования, труженики села – в адрес каждого из них звучали слова благодарности.
«Мне выпала честь награждать «Профессионалов года». Вы ставите себе высокую планку и каждый день решаете нелегкие задачи. С профессионалами всегда легко: вы даете чувство уверенности в завтрашнем дне и стабильность. Сегодня хочется поздравить всех мужчин. За вами мы, женщины, как за каменной стеной. Спасибо вам! Я искренне хочу, чтобы этот конкурс и ваши уже признанные заслуги стали стимулом к достижению новых целей», — обратилась к лауреатам акции Галина Андриянова, сообщает пресс-служба гордумы Самары.
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