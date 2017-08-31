В Самаре в ДК «Заря» состоится Региональный Инклюзивный Бал

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Мероприятие объединит людей с различными формами инвалидности и их сверстников без ограниченных возможностей здоровья, доказывая, что инклюзивные танцы «стирают» все барьеры, имеющиеся в обществе. Участие могут принять все, независимо от танцевальных навыков или физических возможностей. Все танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.Необходимо отметить, что Региональный Инклюзивный Бал станет итогом большой работы. На протяжении месяца более 50 танцоров разных возрастов и с разными физическими возможностями оттачивали танцевальное мастерство и примеряли на себя бальные образы. На балу будут представлены танцы конца XIX - начала XX века. Также участники представят шотландские контрдансы, специально адаптированные совместно со сертифицированным тренером RSCDS (Королевское Общество Шотландских Контрдансов, Великобритания) Малькольмом Брауном, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru