В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
14 ноября 2017 16:13
24
Цель праздника−сохранение национальных традиций и обычаев, повышение престижа аграрных профессий, воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к труду сельского труженика.
В программе праздника:
- выставки, мастер- классы для детей и их родителей, конкурсы, игры, ярмарка сувениров и национальных татарских блюд (в фойе с 10:00);
- официальная церемония открытия (в 12:00);
- чествование передовиков сельского хозяйства из татарских сел Самарской области;
- выступление татарских артистов из г. о. Самара и Самарской области;
- выступление танцевалькой группы МБОУ “Школа “Яктылык” с углубленным изучением отдельных предметов" г. о. Самара.
Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.
***
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды. Силами татарских национально-культурных объединений в 2000 году возродилась традиция ежегодного празднования, с тех пор Сембелэ традиционно отмечается после окончания сельскохозяйственных работ. Неизменным атрибутом мероприятия является церемония чествования и награждения лучших тружеников сельского хозяйства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 ноября 2017 16:13
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды. Социум
7
14 ноября 2017 15:35
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире. Социум
81
14 ноября 2017 14:46
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили,... Социум
114
Здравоохранение
14 ноября 2017 11:05
Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови. Здравоохранение
141
13 ноября 2017 19:09
Ольга Ткачева познакомила собравшихся с прогнозами специалистов. К 2025 году в России будет почти 40 миллионов людей старше трудоспособного возраста.... Здравоохранение
296
13 ноября 2017 18:55
В отделении внедрены современные методы диагностики туберкулеза: компьютерная томография грудной клетки, молекулярно-генетические методы определения... Здравоохранение
244
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
127
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
275
Туризм
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
195
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
202
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
511
Образование
14 ноября 2017 13:22
Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных. Образование
113
13 ноября 2017 12:17
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
232
12 ноября 2017 22:38
Образование
1305
Культура
13 ноября 2017 13:54
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
254
13 ноября 2017 13:17
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Культура
225
13 ноября 2017 12:24
В праздничном концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений региона. Культура
176
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
65
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
154
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
243
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4233
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1566
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8446
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2324
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9169
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2721
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1318
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1655
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1553
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1301
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2928
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2747
Мероприятия