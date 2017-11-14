В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»

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Цель праздника−сохранение национальных традиций и обычаев, повышение престижа аграрных профессий, воспитание подрастающего поколения в духе уважительного отношения к труду сельского труженика.В программе праздника:- выставки, мастер- классы для детей и их родителей, конкурсы, игры, ярмарка сувениров и национальных татарских блюд (в фойе с 10:00);- официальная церемония открытия (в 12:00);- чествование передовиков сельского хозяйства из татарских сел Самарской области;- выступление татарских артистов из г. о. Самара и Самарской области;- выступление танцевалькой группы МБОУ “Школа “Яктылык” с углубленным изучением отдельных предметов" г. о. Самара.Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.***Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды. Силами татарских национально-культурных объединений в 2000 году возродилась традиция ежегодного празднования, с тех пор Сембелэ традиционно отмечается после окончания сельскохозяйственных работ. Неизменным атрибутом мероприятия является церемония чествования и награждения лучших тружеников сельского хозяйства.