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В Самаре в ДК «Заря» пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Карга туй»24 марта 2019 года в 11:00 в муниципальном ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) состоится ежегодный областной башкирский национальный праздник «Карга туй» - праздник прилета птиц.Он проводится Общественной организацией «Курултай башкир» г. Самара и Домом дружбы народов при поддержке Администрации г. о. Самара.Цель мероприятия – встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.В празднике примут участие национальные самодеятельные творческие коллективы из Самары и Самарской области, артисты из Республики Башкортостан (этно-рок-группа «Аргымак»), активисты ОО ««Курултай башкир» г. Самара и Самарской области.В качестве гостей приглашены руководители Аппарата Правительства Самарской области, представители областного министерства культуры, Администрации г. о. Самара, руководства ГУ СО «Дом дружбы народов», а также почетные гости из Республики Башкортостан (из министерства образования Республики Башкортостан, исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» и др.), из башкирских сел и районов нашего региона, передает пресс-служба горадминистрации.***Праздник «Карга туй» башкиры отмечают с древних времен. Действом руководил юлбарсы или албарсы (путеводитель). Непременные составляющие праздника – состязания народных певцов, сказителей, танцоров.Праздничный стол накрывался щедро, чтобы и гости были сыты, и год выдался урожайным. Варили пшенную кашу на молоке, которую до конца не съедали. Остатки раскладывали на оттаявшую землю, камни, ветки деревьев в качестве корма прилетевшим птицам - дети зазывали их, изображая карканье. Прилет птиц символизировал наступление весны. Кроме того, украшались деревья – для этого использовались бусы, яркие ленты и платки.Фото: пресс-служба горадминистрации