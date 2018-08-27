В Самаре в ДК Железнодорожников пройдет акция «Внимание, первоклассник!»

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Мероприятие проводится с целью поддержки и оказания помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям с ограниченными возможностями здоровья, поступающим в первый класс.Организатором акции является городской Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки.В этом году на праздник приглашены 150 детей, а именно дети – сироты, дети из приемных и опекаемых семей, а также дети с ограниченными возможностями. Для них подготовлено множество сюрпризов, загадок и викторин на школьную тему. В конце мероприятия, каждый ребенок получит ценный подарок и сладкое угощение, передает пресс-служба администрации Самары.