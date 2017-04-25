В Самаре в ДК «Современник» пройдет гала-концерт городского студенческого фестиваля «Веснушка - 2017»

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На гала-концерте (с 17:00 до 18:30) будут показаны лучшие творческие номера, представленные за время проведения конкурсных концертных мероприятий, а также пройдет награждение победителей фестиваля (с 18:30 до 19:00).С 16:00 до 17:00 в холле ДК «Современник» будет организована работа фотозоны.Фестиваль «Веснушка - 2017» в этом году впервые вышел на областной уровень – в нем принимают участие не только ссузы Самары, но и региона.Цель фестиваля – раскрытие творческой, талантливой и активной молодежи среди студентов профессиональных образовательных организаций Самары и области, развитие их творческих способностей, а также поощрение и поддержка активных действий администраций указанных образовательных организаций, направленных на развитие творческой, культурной и воспитательной работы со студентами.В 2017 году фестиваль проходит в 4 этапа:- мастер-классы по направлениям фестиваля (нововведение 2017 года);- конкурсные концертные мероприятия ссузов;- конкурсный день по направлениям фестиваля для индивидуальных исполнителей и творческих объединений;- заключительный гала-концерт фестиваля.Направления фестиваля:- музыкальное – эстрадный вокал; народный вокал; академический вокал; хоровые коллективы; авторская и бардовская песня; рэп; вокально-инструментальные коллективы; инструментальное исполнение;- танцевальное – танец народный и фольклорный; кавказский танец; эстрадный танец; современный танец; фристайл; Break-dance; черлидинг; патриотический танцевальный номер;- театральное – художественное слово; СТЭМ; КВН; театр моды; театр малых форм; Stand Up;- оригинальный жанр – цирк; иллюзион; пародия; техно-арт; пантомима; оригинальный жанр.В рамках фестиваля прошла серия конкурсных концертных мероприятий в 11 ссузах Самары и Тольятти. Кроме того, 19 апреля состоялся конкурсный день по направлениям фестиваля, в котором приняли участие представители и творческие коллективы еще 12 профессиональных образовательных организаций Самары, 6 из которых уже принимали участие в серии концертов, сообщает пресс-служба администрации Самары.