В Самаре в ДК «Победа» будет организована ярмарка вакансий для молодежи
17 мая 2017 15:20
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Кроме того, центром занятости населения г.о. Самара будет представлено более 12000 вакантных рабочих мест для различных категорий соискателей. На ярмарке особое внимание будет уделено выпускникам, желающим найти работу.
Выпускники учебных заведений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет могут получить актуальную информацию о специальной программе занятости «Первое рабочее место».
Представители «Молодежного центра «Самарский» будут представлять школьникам в возрасте от 14 до 18 лет интересные варианты трудоустройства.
Все желающие смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями и получить подробную информацию об открытых вакансиях крупнейших предприятий города. Специалисты центра занятости проведут для соискателей консультации по вопросам трудоустройства, временной занятости, открытию собственного дела, психологическим аспектам поиска работы, профориентации и т.д.
Для подростков и молодых людей будет проводиться профориентационное тестирование, на основе полученных результатов психологи-профконсультанты дадут рекомендации по выбору профессии и специальности. сообщает пресс-служба облправительства.
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